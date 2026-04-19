Το πιο σκληρό καρύδι

Η Ατλέτικο απέδειξε στον επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League με την Μπαρτσελόνα, πόσο σκληρό καρύδι είναι. Εδώ ήμασταν, όταν σχολιάζαμε πως ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά πως θα προκριθεί στην επόμενη φάση μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα στο «Καμπ Νόου».

Η Μπαρτσελόνα πήγε λοιπόν στον επαναληπτικό και ισοφάρισε πολύ νωρίς το σκορ του πρώτου αγώνα. Η Ατλέτικο ωστόσο, με φοβερή ψυχραιμία, δεν μάσησε.

Δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να περιορίσει τους μεγάλους κινδύνους των Καταλανών, σκόραρε και τελικά πήρε αυτή την πρόκριση! Μία ομάδα με τον χαρακτήρα του προπονητή της, του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Με ισορροπία στις γραμμές της και κυρίως, γεμάτη πάθος! Οπότε τώρα λέμε, πως ουδείς μπορεί θα ξαφνιαστεί αν τελικά το σηκώσει το τρόπαιο!

