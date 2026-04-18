Με αυτό τον συνδυασμό η Ομόνοια κατακτά πρόωρα το πρωτάθλημα σε μία εβδομάδα!

Πρασίνισε για τα καλά ο τίτλος του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26 στη Cyprus League by Stoiximan.

Η νίκη της Ομόνοιας με 2-0 επί του ΑΠΟΕΛ σε συνάρτηση με την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Πάφο FC (1-1) και την ήττα του Απόλλωνα από τον Άρη (3-0) έφεραν τη διαφορά των πρασίνων από τους διώκτες της στους 13 βαθμούς.

Έτσι, πλέον άγγιξε τον τίτλο, τον οποίο έχει την ευκαιρία να κατακτήσει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική, με την ολοκλήρωση του α’ γύρου της β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Αυτό θα γίνει εφόσον κερδίσει για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν τον Απόλλωνα, τον οποίο αντιμετωπίζει στη Λεμεσό και παράλληλα η ΑΕΚ δεν πάρει τρίποντο στον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0 (7' Μαέ, 12' Εβάντρο)

Πάφος FC – AEK 1-1 (19' Ζάζα / 88' Μουντράζια)

Άρης – Απόλλων 3-0 (3', 44' Εφαγκέ, 16' πέν. Μοντνόρ)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (5η αγ.): ΑΕΚ - Άρης (25/04, 19:00), ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC (26/04, 17:00), Απόλλων - Ομόνοια (26/04, 19:00).