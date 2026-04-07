Ποιο… πρωτάθλημα; Χαμηλοί τόνοι και το μυαλό στη Ράγιο

Οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού κράτησαν μόνο λίγες ώρες στις τάξεις της ΑΕΚ. Από χθες το πρωί στο μυαλό όλων είναι μόνο οι δύο προημιτελικοί του Conference League απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο, με πρώτο αυτόν την Μεγάλη Πέμπτη στην Ισπανία (19:45).

Άλλωστε η υπεράσπιση του +5 στα playoffs μπορεί να περιμένει μέχρι την επόμενη Κυριακή και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena. Οι «κιτρινόμαυροι» προπονήθηκαν κανονικά χθες και το ίδιο θα συμβεί και σήμερα, προτού η αποστολή αναχωρήσει το απόγευμα για τη Μαδρίτη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο έχει αρκετούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά στο διαθέσιμο ρόστερ λόγω της ευρωπαϊκής λίστας. Σε αυτή, θυμίζουμε, πως δεν βρίσκονται οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς και Σαχαμπό.

Σημειώνεται πως η «Ένωση» έχει έξι παίκτες στο όριο των καρτών και αν πάρουν κίτρινη χάνουν τη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης. Πρόκειται για τους Λάζαρο Ρότα, Λούκα Γιόβιτς, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μαρίν, Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόι Βίντα.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πένραϊς

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Νίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Επιθετικοί: Λούκα Γιόβιτς, Μπάρναμπας Βάργκα, Ζίνι