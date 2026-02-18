ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πετρίδης: Από Δώνη σε Γκαρσία…

Πετρίδης: Από Δώνη σε Γκαρσία…

Με ποιους προπονητές συνεργάστηκε κατά τη δεύτερη του θητεία ο Πρόδρομος Πετρίδης.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στον ΑΠΟΕΛ, στη δεύτερη θητεία του, ο Πρόδρομος Πετρίδης πανηγύρισε πολλούς τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες, ενώ η πορεία του σημαδεύτηκε και από συχνές αλλαγές προπονητών στον πάγκο.

Αφού συνεργάστηκε με τον Γιώργο Δώνη, ο οποίος βρισκόταν στην ομάδα όταν η διοίκηση Πετρίδη ανέλαβε τα ηνία, ακολούθως πέρασαν από τον Αρχάγγελο οι ακόλουθοι προπονητές:

Τόρστεν Φινκ, Ντομίγκος Πασιένσια, Τιμούρ Κετσπάγια, Τόμας Κρίστιανσεν,  Μάριο Μπέιν, Γιώργος Δώνης, Μπρούνο Μπαλταζάρ, Πάολο Τραμετσάνι, Τόμας Ντολ, Κόρε Ίνγκεμπριγκτσεν, Μαρίνος Ουζουνίδης, Μικ Μακάρθι, Σάββας Πουρσαϊτίδης, Σωφρόνης Αυγουστή, Βλάνταν Μιλόγεβιτς, Ρικάρντο Σα Πίντο, Νταβίντ Γκαγιέγο, Ζοσέ Ντομίνγκες, Μανόλο Χιμένεθ, Βαγγέλης Σάμιος, Πάμπλο Γκαρσία.

