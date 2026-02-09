ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: H Ομόνοια πετάει και ο Μπεργκ τραγουδάει... «Φέρ' το»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: H Ομόνοια πετάει και ο Μπεργκ τραγουδάει... «Φέρ' το»

Ο Χένινγκ Μπεργκ σε ρυθμούς... Eurovision, θέλει να του φέρουν τον τίτλο... «Σου είπα φέρ' το»

Με την Ομόνοια να πηγαίνει από νίκη σε νίκη και να φιγουράρει στην ψηλότερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, οι οπαδοί των πρασίνων εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την πορεία της ομάδας.

Από τα κεντρικά πρόσωπα στους πανηγυρισμούς ο προπονητής της ομάδας, Χένινγκ Μπεργκ, για τον οποίο γράφονται και λέγονται αποθεωτικά σχόλια.

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο, από την σελίδα OLB, ο Νορβηγός παρουσιάζεται να τραγουδάει στους ρυθμούς του τραγουδιού «Φέρ' το», το οποίο είναι υποψήφιο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision.

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αφιερωμένη αγωνιστική για την εκστρατεία διαφώτισης από το ίδρυμα Μικροί Ήρωες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κάρικ για τον viral φίλο της Γιουνάιτεντ: «Μου το έχουν πει τα παιδιά μου, αλλά δεν θα μπει στην ομιλία της ομάδας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περιζήτητος ο Κουλιεράκης: Ενδιαφέρον από Λίβερπουλ και Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του

EUROLEAGUE

|

Category image

Χάνει το All-Star Game λόγω προβλήματος στο γόνατο ο Κάρι!

NBA

|

Category image

Ματθαίου: «Υπάρχει θέμα με την συγκέντρωση, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο επίκεντρο ο Μεϊτέ και οι επιστροφές: Τα πλάνα του ΠΑΟΚ για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Νοκ άουτ για 2-3 βδομάδες ο Γιόβετιτς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Την Τρίτη (10/02) ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026

EUROLEAGUE

|

Category image

Χαμός στο Χόρνετς-Πίστονς: Έπεσαν «μπουκέτα» και τέσσερις αποβολές!

NBA

|

Category image

Η… συνταγή του Ερνάν Λοσάδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρελό φινάλε στο ντέρμπι: Η Σπόρτινγκ ισοφάρισε στο 100' και, μαζί με την Μπενφίκα, μένει ζωντανή για τον τίτλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν αλλά η σπίθα μπήκε» - Τι είπε για το «σύστημα» και τις «τρικλοποδιές»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη