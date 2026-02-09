ΒΙΝΤΕΟ: H Ομόνοια πετάει και ο Μπεργκ τραγουδάει... «Φέρ' το»

Με την Ομόνοια να πηγαίνει από νίκη σε νίκη και να φιγουράρει στην ψηλότερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, οι οπαδοί των πρασίνων εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την πορεία της ομάδας.

Από τα κεντρικά πρόσωπα στους πανηγυρισμούς ο προπονητής της ομάδας, Χένινγκ Μπεργκ, για τον οποίο γράφονται και λέγονται αποθεωτικά σχόλια.

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο, από την σελίδα OLB, ο Νορβηγός παρουσιάζεται να τραγουδάει στους ρυθμούς του τραγουδιού «Φέρ' το», το οποίο είναι υποψήφιο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision.