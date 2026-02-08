ΦΩΤΟΣ: Pre Game με χαμόγελα στο ΓΣΠ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε κλικς από τις εξέδρες του ΓΣΠ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ
Οι φίλοι των δύο ομάδων πόζαραν με χαμόγελα και αισιοδοξία για το αποτέλεσμα στον φακό...
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι φίλοι των δύο ομάδων πόζαραν με χαμόγελα και αισιοδοξία για το αποτέλεσμα στον φακό...
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.