Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι μετά από 4 μήνες!

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι μετά από 4 μήνες!

Έπειτα από ένα τετράμηνο, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε θα μπει ξανά σε ομαδικές προπονήσεις στη Νάπολι, ενώ, έρχονται κι άλλες επιστροφές!

Ο Λουκάκου είναι ξανά παρών σκοράροντας και στο φινάλε του ματς με την Ελλάς Βερόνα. Ο Ντε Μπρόινε επιστρέφει άμεσα στις υποχρεώσεις του με τη Νάπολι και σύντομα θα το κάνουν επίσης οι ΜακΤόμινεϊ και Ανγκισά.

Ο Κόντε έχει λόγους να χαμογελά τις τελευταίες μέρες και θα υποδεχθεί ξανά στις κανονικές προπονήσεις τον Βέλγο «μαέστρο», ο οποίος έλειψε πολύ.

Εκείνος είχε τραυματιστεί σε νίκη (3-1) επί της Ίντερ στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», είχε χρειαστεί να υποβληθεί και σε επέμβαση και απουσίασε συνολικά 128 μέρες.

Πλέον, θα μπει σε κανονικό ρυθμό δουλειάς αυτή την εβδομάδα και σταδιακά θα επιστρέψει και στα πλάνα του προπονητή του, που περιμένει επίσης και τους ΜακΤόμινεϊ και Ανγκισά.

ΔΙΕΘΝΗ

