ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμφώνησε με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι ο Ατρόμητος!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συμφώνησε με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι ο Ατρόμητος!

Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλι έφτασε ο Ατρόμητος, μετά την εμπλοκή στο deal με Σαμπντόρια για Κουκ.

Γρήγορα αντανακλαστικά από τον Ατρόμητο, ο οποίος κάνει δικό του τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι!

Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που η Σαμπντόρια άλλαξε τους όρους του deal για τον Γκαετάν Κουκ, οι Περιστεριώτες στράφηκαν αλλού, κινήθηκαν γρήγορα και πριν από λίγο ήρθαν σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του διεθνούς Γεωργιανού τερματοφύλακα μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος άσος μετά από μία εντυπωσιακή σεζόν με τον Πανσερραϊκό (33 συμ.), μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στους «ασπρόμαυρους». Με τη φανέλα του «δικεφάλου του Βορρά», ωστόσο, σημείωσε μόλις μία συμμετοχή (στην ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο). Με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2028, κρίθηκε και από τις δύο πλευρές προτιμότερο να πάει κάπου για να έχει παιχνίδια στα πόδια του.

Ωφελημένος, βεβαίως, βγαίνει και ο Ατρόμητος, ο οποίος αναμένεται να συμπληρώσει με ιδανικό τρόπο τη δυάδα των πορτιέρε (μαζί με Λευτέρη Χουτεσιώτη), έχοντας ως τρίτο τον Βασίλη Αθανασίου.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διασυρμός για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι

EUROLEAGUE

|

Category image

Επίσημο του Σάντσες στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων», που έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Διαγραφές και προσθήκες από την ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ολοκλήρωσε περήφανα και με ψηλά το κεφάλι η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είναι πρόκληση που δίνει «μπόνους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης για την Εθνική Ελλάδας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι αναλυτές έχουν διαφορετικές απόψεις, δεν θα είχε ο κόσμος;

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mπλεξίματα για Λέστερ λόγω οικονομικών παραβάσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς το αποφάσισαν, δεν ανταλλάζουν τον Γιάννη!

NBA

|

Category image

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

ΑΕΚ

|

Category image

H κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Πιθανή επιστροφή του Τότι στην αγαπημένη του Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη