Αποθεώθηκε και αποθέωσε τους δικούς του και την αντίπαλο

Σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας του έγινε μετά το τέλος του αγώνα με την Ομόνοια, που έφερε την πρόκριση της ΑΕΛ, ο Ούγκο Μάρτινς.

Ο Πορτογάλος στις δηλώσεις του εμφανίστηκε ευχαριστημένος που οι οπαδοί αναγνωρίσουν τους κόπους τους και τους αποθέωσε για τη βοήθεια προς την ομάδα. Αποθέωσε επίσης και τους ποδοσφαιριστές του.

Καλό λόγο είχε να πει και για την Ομόνοια που γι’ ακόμη μία φορά την χαρακτήρισε ξανά ως την καλύτερη ομάδα. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος είχε και μετά το ματς του πρωταθλήματος αποθεώσει τους πράσινους.

«Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα που παίξαμε έως τώρα, με έναν εξαιρετικό προπονητή» είχε πει τον Ιανουάριο.