Από τη μια ο ακάθεκτος, από την άλλη ο πρωτάρης!

Τρία γκολ επιτεύχθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ομόνοια Αραδίππου, με την ομάδα της Λεμεσού να προηγείται με 2-1.

Για τους γαλάζιους τα δυο γκολ πέτυχε ο Πέδρο Μάρκες, που είχε και άλλα δυο στο προηγούμενο παιχνίδι κυπέλλου με την Ανόρθωση (2-0), ενώ είχε και έναν στην προηγούμενη φάση κόντρα στην ΜΕΑΠ (1-5).

Για την ομάδα της Αραδίππου σκόραρε ο Πολυκάρπου, για τον οποίο είναι το πρώτο του τέρμα στην επαγγελματική του καριέρα.