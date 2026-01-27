ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπρος καλεί Κάστανο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κύπρος καλεί Κάστανο!

Ο 27χρονος διεθνής μέσος της Ελλάς Βερόνα ολοένα και εμφανίζεται σε… κυπριακά ρεπορτάζ.

Ο Γρηγόρης Κάστανος την φετινή σεζόν μέτρησε 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στην Ιταλία με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το 2027.

Το προηγούμενο διάστημα, τα ρεπορτάζ του έφερναν στο μεταγραφικό μπλοκάκι της Πάφου.

Οι περσινοί πρωταθλητές επιδιώκουν την ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου στην ομάδα. Θυμίζουμε πως την περσινή σεζόν απέκτησαν τους Μιχαήλ, Ηλία και Πηλέα ενώ φαίνεται να τους ενδιαφέρει και ο Νικόλας Ιωάννου.

Επιστρέφοντας ωστόσο στον Κάστανο, πέραν από την Πάφο στο παιχνίδι της απόκτησής του ενδεχομένως να μπει και ο Άρης ο οποίος επίσης βαδίζει στον δρόμο της ενίσχυσης του κυπριακού στοιχείου (Κακουλλής, Χάμπος).

Το δεδομένο πάντως είναι πως εάν ο Κάστανος αποφασίσει να επαναπατριστεί, είναι αρκετές οι ομάδες που εάν μπορούν να τον καλύψουν οικονομικά, θα ενδιαφερθούν για την απόκτησή του.

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανοίγει η πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να φύγουν τέσσερις

Ελλάδα

|

Category image

Ορτέγκα: «Σε όλα τα ματς θέλουμε τη νίκη - Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Ελλάδα

|

Category image

Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε συνθήκη εκτάκτου ανάγκης ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει με 16-17 παίκτες κόντρα στη Ρόμα!

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων»

Ελλάδα

|

Category image

ΚΟΠ: Επιστολές Λοϊζίδη σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπρος καλεί Κάστανο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

100 παιχνίδια με Μπεργκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θρήνος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Κεράκια και κασκόλ έξω από την Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Τι λέει το... 2,5 με οψιόν άλλα δύο

ΑΕΛ

|

Category image

«Αδύνατη η αναβολή του ματς με τη Λιόν» απάντησε η UEFA στον ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα...

Ελλάδα

|

Category image

Champs Academies by Campeón για τρίτη συνεχή χρονιά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη