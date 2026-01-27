Κύπρος καλεί Κάστανο!

Ο Γρηγόρης Κάστανος την φετινή σεζόν μέτρησε 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στην Ιταλία με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το 2027.

Το προηγούμενο διάστημα, τα ρεπορτάζ του έφερναν στο μεταγραφικό μπλοκάκι της Πάφου.

Οι περσινοί πρωταθλητές επιδιώκουν την ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου στην ομάδα. Θυμίζουμε πως την περσινή σεζόν απέκτησαν τους Μιχαήλ, Ηλία και Πηλέα ενώ φαίνεται να τους ενδιαφέρει και ο Νικόλας Ιωάννου.

Επιστρέφοντας ωστόσο στον Κάστανο, πέραν από την Πάφο στο παιχνίδι της απόκτησής του ενδεχομένως να μπει και ο Άρης ο οποίος επίσης βαδίζει στον δρόμο της ενίσχυσης του κυπριακού στοιχείου (Κακουλλής, Χάμπος).

Το δεδομένο πάντως είναι πως εάν ο Κάστανος αποφασίσει να επαναπατριστεί, είναι αρκετές οι ομάδες που εάν μπορούν να τον καλύψουν οικονομικά, θα ενδιαφερθούν για την απόκτησή του.