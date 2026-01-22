Αντερέγκεν: Το θέμα δεν είναι το που αλλά το πότε…

Με τον Νικόλας Αντερέγκεν να προβάρει τα κιτρινοπράσινα, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται, αλλά από το πότε!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος Αργεντίνος επιθετικός έχει δώσει τα χέρια με τους ιθύνοντες της ΑΕΚ, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να αρχίζει από το καλοκαίρι, όταν και εκπνέει το συμβόλαιό του με τον Εθνικό.

Δεν αποκλείεται πάντως ο Αντερέγκεν να φορέρει από τώρα τη φανέλα της λαρνακιώτικης ομάδας. Αυτό προϋποθέτει να δώσει τη συγκατάθεσή της η διοίκηση του Εθνικού εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.