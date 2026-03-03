Όταν δεν σκοράρει, μοιράζει!

Ο Ράιαν Μαέ φέτος σε 28 συμμετοχές μετρά 17 γκολ σε Κύπρο και Ευρώπη κάτι που σημαίνει ότι διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Αυτό πάνω κάτω το περιμέναμε αφού έδειξε και στο πέρασμα του από την ΑΕΛ ότι έχει συχνή επαφή με τα δίχτυα. Εκείνο όμως που δεν περιμέναμε, είναι να δούμε τον Μαροκινό να μοιράζει ασίστ κι όλας σε όχι μία, όχι δύο αλλά πέντε περιπτώσεις φέτος.

Η χημεία που υπάρχει φέτος στο επιθετικό κομμάτι της Ομόνοιας δεν είχε προηγούμενο. Μοιράζεται την πρώτη θέση σκόρερ με τον συμπαίκτη του Γουίλι Σεμέδο, καθώς έχουν από 15 γκολ στο πρωτάθλημα, ένω βρίσκεται με κλειστά μάτια και με τους υπόλοιπους. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια η Ομόνοια σκόραρε μόλις δύο γκολ. Ο 28χρονος παρά το ότι δεν βρήκε αυτός δίχτυα, έδωσε την τελική πάσα στον Τάνκοβιτς και στον επαναληπτικό με την Ριέκα στην Κροατία και στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Α. Π.