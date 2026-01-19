ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα δεμένα χέρια του Πάμπλο Γκαρσία

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Οι τραυματισμοί μεγάλωσαν την ανάγκη για μεταγραφές.

Ο Πάμπλο Γκαρσία εδώ και λίγες εβδομάδες στέλνει μήνυμα στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για μεταγραφές. Αποκτήθηκε ο αμυντικός Μίλος Ντέγκενεκ, όμως δεν μπόρεσε να είναι στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα λόγω του εμπάργκο και έτσι δεν έγινε η εγγραφή του. Όμως είναι αντιληπτό με βάσει τα λεγόμενά του, πως δεν του αρκεί ακόμη μία προσθήκη, άρα δύο αλλά ακόμη τρεις.

Τα χέρια του Ουρουγουανού τεχνικού είναι δεμένα από το γεγονός ότι, πέραν του σοβαρού τραυματισμού του Πιέρου Σωτηρίου, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2025, στα πιτς είναι οι Μάγιερ, Ντάλσιο και Μαΐόλι.

Έτσι αναγκάζεται να αλλάζει συνεχώς τα πλάνα του, τόσο για τον καταρτισμό της ενδεκάδας όσο και στην εξέλιξη των παιχνιδιών. 

Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει σε μία σειρά παιχνιδιών (Ομόνοι Αραδίππου, Ολυμπιακός) που είναι στο χέρι του καλύψει διαφορές από τα άνω διαζώματα. Νοουμένου πως υπάρχουν ντέρμπι.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

