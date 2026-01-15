Η Πόρτο «τρόλαρε» τον Μουρίνιο με επική ανάρτηση

Η Πόρτο υποδέχθηκε την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας, επικράτησε με 1-0 και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπέντναρεκ μόλις στο 15ο λεπτό, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να αφήσει εκτός συνέχειας τη μεγάλη αντίπαλο.

Μετά το τέλος του αγώνα στο «Ντραγκάο», οι άνθρωποι του συλλόγου δεν άφησαν αναπάντητη την πρόσφατη δήλωση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε σχολιάσει πως «είναι εύκολο να αναλύσεις την Πόρτο». Μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter, οι «δράκοι» ανέβασαν φωτογραφία από το ματς, συνοδεύοντάς τη με το αιχμηρό σχόλιο:

«Πόρτο. Εύκολο να την αναλύσεις, δύσκολο να τη νικήσεις», στέλνοντας το δικό τους μήνυμα εντός κι εκτός γηπέδων.

Futebol Clube do Porto.



Fáceis de analisar, difíceis de bater 🫤#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xKQCjWIixi — FC Porto (@FCPorto) January 14, 2026

