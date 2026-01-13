Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

Ο τεχνικός της Ομόνοιας στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία και τη σημασία της καθοριστικής απόκρουσης που πραγματοποίησε ο Φαμπιάνο σε κομβικό σημείο του αγώνα με την ΑΕΛ, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες επεμβάσεις είναι προνόμιο μόνο των κορυφαίων τερματοφυλάκων. Παράλληλα ο Νορβηγός μίλησε για το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όλα όσα είπε: