Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Φαμπιάνο ο Χένινγκ Μπεργκ, στις δηλώσεις του στην εκπομπή Match Preview
Ο τεχνικός της Ομόνοιας στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία και τη σημασία της καθοριστικής απόκρουσης που πραγματοποίησε ο Φαμπιάνο σε κομβικό σημείο του αγώνα με την ΑΕΛ, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες επεμβάσεις είναι προνόμιο μόνο των κορυφαίων τερματοφυλάκων. Παράλληλα ο Νορβηγός μίλησε για το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ.
Αναλυτικά όλα όσα είπε: