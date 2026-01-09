Πρώην διεθνής Έλληνας πάει στο Survivor

Για πρεμιέρα ετοιμάζεται ο νέος κύκλος του Survivor, ο οποίος δίχασε το κοινό ήδη από την ανακοίνωση των δύο ομάδων παικτών, οι οποίοι φέτος θα είναι χωρισμένοι σε «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες».

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την prime time της ερχόμενης Κυριακής 11 Ιανουαρίου, με τους τίτλους έναρξης να πέφτουν στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

Αν και μέχρι στιγμής δεν είχε ανακοινωθεί κάποιος celebrity παίκτης, μερικές ώρες πριν, στην τελευταία «φουρνιά» survivors που ανακοινώθηκαν επίσημα απ’ το κανάλι, εντύπωση προκάλεσε ένα πολύ γνωστό όνομα στον αθλητικό κόσμο.

Ο λόγος για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ Μιχάλη Σηφάκη, ο οποίος ταξίδεψε στον Άγιο Δομήνικο ως… Επαρχιώτης!

SDNA