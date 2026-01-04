Να σταματήσουν να βλέπουν φαντάσματα

Ξυπνάει ένα πρωί ο αθλητικογράφος και λέει: «Α, σε ποια ομάδα να κάνω ζημιά;» Και γράφει κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί απλά έτσι του ήρθε στο μυαλό. Ας σοβαρευτούμε ρε παιδιά, δεν λέω πως είμαστε ολόσωστοι, αλλά τις πλείστες φορές οι πληροφορίες που κυκλοφορούν βγαίνουν από τα ενδότερα της ομάδας.

Και επειδή πλέον ζούμε σε έναν κόσμο που τα νέα μαθαίνονται αστραπιαία, καλά κάνουν οι ιθύνοντες να ενημερώνουν το κοινό τους. Γιατί δεν είναι τους δημοσιογράφους που ενημερώνουν, είναι το κοινό τους.

Και ας σταματήσουν οι διοικούντες και οι φίλαθλοι να βλέπουν φαντάσματα για διάφορα θέματα, προσπαθώντας να καλύψουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τις δικές τους ευθύνες.

Χ.Χ.