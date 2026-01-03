Αφιερωμένο στον άτυχο Πιέρο

Ο Τομάς άνοιξε λογαριασμό στο ΓΣΠ για τον ΑΠΟΕΛ, στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Ένωση, ένα γκολ που αφιερώθηκε από τον Ουρουγουανό μεσοεπιθετικό, στον Πιέρο Σωτηρίου.

Ο Κύπριος επιθετικός είναι ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζον για το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία αφού στην προπόνηση της Κυριακής (28/12), κτύπησε σοβαρά με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη χιαστού και μηνίσκου, με αποτέλεσμα να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Και αφού ο Τομάς σκόραρε, έτρεξε να σηκώσει ψηλά τη φανέλα του Σωτηρίου.