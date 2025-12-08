Με κάταγμα στο δάκτυλο του αριστερού του χεριού θα παίξει ο Εμπαπέ

Τα κακά μαντάτα για τον Τσάμπι Αλόνσο δεν σταματούν.

Μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Έντερ Μιλιτάο που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες, πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει πάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης από το χέρι και σκοράρει ασταμάτητα, βγάζοντας τα κάστανα από τη φωτιά όποτε και αν τον χρειαστεί ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ακόμη και αυτός όμως δεν βρίσκεται μακριά από τα προβλήματα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ έχει υποστεί κάταγμα στον παράμεσο δάκτυλο του αριστερού του χεριού, θα είναι όμως κανονικά διαθέσιμος για το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

