Οριστικά εκτός αποστολής ο Σαλάχ από το ματς με την Ίντερ

Ο σύλλογος αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Σαλάχ από την ομάδα για μικρό χρονικό διάστημα, μετά από μια εκρηκτική συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο, ισχυριζόμενος ότι η Λίβερπουλ τον «πέταξε κάτω από το λεωφορείο».

Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με πηγές, ότι η απόφαση ελήφθη με την πλήρη υποστήριξη του Άρνε Σλοτ και ότι είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών ο Σαλάχ να μείνει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μακριά από την ομάδα.