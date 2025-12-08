Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, της τελευταίας μέσα στο 2025.
Παρασκευή 19.12.2025 (19:00)
Εθνικός Λατσιών - Νέα Σαλαμίνα (απευθείας από τη Cytavision)
Σάββατο 20.12.2025 (14:30)
Χαλκάνορας - Αγία Νάπα
ΑΣΙΛ - ΜΕΑΠ
ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
ΠΑΕΕΚ - Ηρακλής
Σπάρτακος Κιτίου - Δόξα Κατωκοπιάς
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Σάββατο 20.12.2025 (17:00)
Ομόνοια 29Μ - Διγενής Μόρφου