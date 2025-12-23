Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Μπήκε... αγριεμένη η Σενεγάλη και σάρωσε την Μποτσουάνα!

Αφεντικό στον 4ο όμιλο με το... καλησπέρα η Σενεγάλη. Τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», είχαν την ιδανικότερη πρεμιέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς αντιμετώπισαν την αδύναμη και ανήμπορη να τα αντιμετωπίσει, Μποτσουάνα! Έτσι η Σενεγάλη των πολλών αστέρων πήρε μια εύκολη νίκη με σκορ 3-0, παρότι θα μπορούσε να είχε πετύχει περισσότερα τέρματα, έχοντας παίξει... μονότερμα την αντίπαλο της!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Σενεγάλη ήταν ο στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, Νίκολας Τζάκσον, ο οποίος πέτυχε δυο τέρματα για την ομάδα του και έδειξε ότι θα είναι από τους βασικούς υποψηφίους για το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης, ενώ το 3-0 έκανε ο Σερίφ Εντιαγέ.

Η ομάδα του Πάπε Μπουνά Τιό, έδειξε τις προθέσεις της με το «καλησπέρα» στην αναμέτρηση, απειλώντας στο 3ο λεπτό μετά από εξαιρετική αντεπίθεση και σουτ του Τζάκσον το οποίο απέκρουσε ο Ποκό.

Λίγο αργότερα ο Μανέ απείλησε με φοβερή κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Μποτσουάνα είπε ξανά «όχι».

Η Σενεγάλη μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο δεύτερο μέρος και αφού έχασε πολλές σημαντικές ευκαιρίες, έφτασε στο 2-0 ξανά με τον Τζάκσον στο 58'.

Η Μποτσουάνα θα μπορούσε να μπει στο ματς στο 60' αλλά ο Ντιτσέλε, από καλή θέση, δεν αξιοποίησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του.

Το «κερασάκι» στην τούρτα της νίκης των Σενεγαλέζων, έβαλε στο 90' ο Σερίφ Εντιαγέ, που είχε νωρίτερα αντικαταστήσει τον Τζάκσον, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0!

Το πρόγραμμα της ημέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

4oς όμιλος:

Κονγκό-Μπενίν 1-0

(16' Μπογκοντά)

Σενεγάλη-Μποτσουάνα 3-0

(40', 58' Tζάκσον, 90' Εντιαγέ)

3ος όμιλος:

Nιγηρία-Τανζανία (19:30)

Τυνησία-Ουγκάντα (22:00)