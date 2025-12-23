ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Μπήκε... αγριεμένη η Σενεγάλη και σάρωσε την Μποτσουάνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Μπήκε... αγριεμένη η Σενεγάλη και σάρωσε την Μποτσουάνα!

Παίζοντας... μονότερμα την, ανήμπορη, Μποτσουάνα, η Σενεγάλη με σκόρερ τον Νίκολας Τζάκσον και τον Εντιαγέ, πήρε με το «καλημέρα» κεφάλι στον 4ο όμιλο του Κόπα Άφρικα, επικρατώντας 3-0!

Αφεντικό στον 4ο όμιλο με το... καλησπέρα η Σενεγάλη. Τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», είχαν την ιδανικότερη πρεμιέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς αντιμετώπισαν την αδύναμη και ανήμπορη να τα αντιμετωπίσει, Μποτσουάνα! Έτσι η Σενεγάλη των πολλών αστέρων πήρε μια εύκολη νίκη με σκορ 3-0, παρότι θα μπορούσε να είχε πετύχει περισσότερα τέρματα, έχοντας παίξει... μονότερμα την αντίπαλο της!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Σενεγάλη ήταν ο στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, Νίκολας Τζάκσον, ο οποίος πέτυχε δυο τέρματα για την ομάδα του και έδειξε ότι θα είναι από τους βασικούς υποψηφίους για το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης, ενώ το 3-0 έκανε ο Σερίφ Εντιαγέ.

Η ομάδα του Πάπε Μπουνά Τιό, έδειξε τις προθέσεις της με το «καλησπέρα» στην αναμέτρηση, απειλώντας στο 3ο λεπτό μετά από εξαιρετική αντεπίθεση και σουτ του Τζάκσον το οποίο απέκρουσε ο Ποκό.

Λίγο αργότερα ο Μανέ απείλησε με φοβερή κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Μποτσουάνα είπε ξανά «όχι».

Η Σενεγάλη μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο δεύτερο μέρος και αφού έχασε πολλές σημαντικές ευκαιρίες, έφτασε στο 2-0 ξανά με τον Τζάκσον στο 58'.

Η Μποτσουάνα θα μπορούσε να μπει στο ματς στο 60' αλλά ο Ντιτσέλε, από καλή θέση, δεν αξιοποίησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του.

Το «κερασάκι» στην τούρτα της νίκης των Σενεγαλέζων, έβαλε στο 90' ο Σερίφ Εντιαγέ, που είχε νωρίτερα αντικαταστήσει τον Τζάκσον, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0!

 

 

 

Το πρόγραμμα της ημέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

 

4oς όμιλος:

 

Κονγκό-Μπενίν 1-0

 

(16' Μπογκοντά)

 

Σενεγάλη-Μποτσουάνα 3-0

 

(40', 58' Tζάκσον, 90' Εντιαγέ)

 

3ος όμιλος:

Nιγηρία-Τανζανία (19:30)

Τυνησία-Ουγκάντα (22:00)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κατηγόρησε» ανοιχτά τον Φαν ντε Φεν ο Σλοτ, αλλά είπε πως ο Ίσακ θα παίξει… ξανά φέτος με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ΑΕΛ στο κυνήγι του Σάβο... αλλά δεν «παίζει» μόνη της!

ΑΕΛ

|

Category image

H Λιόν ανακοίνωσε το δανεισμό του Έντρικ από την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αλκαράθ πρώτος σε χρηματικά έπαθλα - Η θέση του Τσιτσιπά μέσα στο Top30

Τένις

|

Category image

Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Επικυρώθηκαν 29 παγκύπρια ρεκόρ στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Μπήκε... αγριεμένη η Σενεγάλη και σάρωσε την Μποτσουάνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρωσικό δημοσίευμα για Καρσέδο – Πρόταση 600 χιλιάδων ευρώ στην Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς Σαμοντούροβ και Γκριγκόνις η 12αδα του Παναθηναϊκου κόντρα στη Ζαλγκίρις

EUROLEAGUE

|

Category image

Καραλής, Ντούσκος και Giannis στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025

Ελλάδα

|

Category image

Έκοψε το βίντεο του Λανουά η ΕΠΟ - Ποιους λόγους επικαλείται!

Ελλάδα

|

Category image

H πράσινη παρακάμερα από την τεσσάρα επί του Εθνικού

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποθέωση των Σέρβων σε Γιόβιτς: «Πήγε στην ΑΕΚ για να πάρει τον τίτλο με τον Νίκολιτς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγκιέλσκι: «Δεν ξέρω αν ο προπονητής είναι δίκαιος – Σκέψεις για λύση συμβολαίου»

ΑΕΚ

|

Category image

Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: O Παυλίδης 19ος με το γκολ-πέναλτι με Φαμαλικάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη