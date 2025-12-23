Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Μπήκε... αγριεμένη η Σενεγάλη και σάρωσε την Μποτσουάνα!
Παίζοντας... μονότερμα την, ανήμπορη, Μποτσουάνα, η Σενεγάλη με σκόρερ τον Νίκολας Τζάκσον και τον Εντιαγέ, πήρε με το «καλημέρα» κεφάλι στον 4ο όμιλο του Κόπα Άφρικα, επικρατώντας 3-0!
Αφεντικό στον 4ο όμιλο με το... καλησπέρα η Σενεγάλη. Τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», είχαν την ιδανικότερη πρεμιέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς αντιμετώπισαν την αδύναμη και ανήμπορη να τα αντιμετωπίσει, Μποτσουάνα! Έτσι η Σενεγάλη των πολλών αστέρων πήρε μια εύκολη νίκη με σκορ 3-0, παρότι θα μπορούσε να είχε πετύχει περισσότερα τέρματα, έχοντας παίξει... μονότερμα την αντίπαλο της!
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Σενεγάλη ήταν ο στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, Νίκολας Τζάκσον, ο οποίος πέτυχε δυο τέρματα για την ομάδα του και έδειξε ότι θα είναι από τους βασικούς υποψηφίους για το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης, ενώ το 3-0 έκανε ο Σερίφ Εντιαγέ.
Η ομάδα του Πάπε Μπουνά Τιό, έδειξε τις προθέσεις της με το «καλησπέρα» στην αναμέτρηση, απειλώντας στο 3ο λεπτό μετά από εξαιρετική αντεπίθεση και σουτ του Τζάκσον το οποίο απέκρουσε ο Ποκό.
Λίγο αργότερα ο Μανέ απείλησε με φοβερή κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Μποτσουάνα είπε ξανά «όχι».
Η Σενεγάλη μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο δεύτερο μέρος και αφού έχασε πολλές σημαντικές ευκαιρίες, έφτασε στο 2-0 ξανά με τον Τζάκσον στο 58'.
Η Μποτσουάνα θα μπορούσε να μπει στο ματς στο 60' αλλά ο Ντιτσέλε, από καλή θέση, δεν αξιοποίησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του.
Το «κερασάκι» στην τούρτα της νίκης των Σενεγαλέζων, έβαλε στο 90' ο Σερίφ Εντιαγέ, που είχε νωρίτερα αντικαταστήσει τον Τζάκσον, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0!
Το πρόγραμμα της ημέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής
4oς όμιλος:
Κονγκό-Μπενίν 1-0
(16' Μπογκοντά)
Σενεγάλη-Μποτσουάνα 3-0
(40', 58' Tζάκσον, 90' Εντιαγέ)
3ος όμιλος:
Nιγηρία-Τανζανία (19:30)
Τυνησία-Ουγκάντα (22:00)