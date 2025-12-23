Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: O Παυλίδης 19ος με το γκολ-πέναλτι με Φαμαλικάο

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), με το γκολ-πέναλτι που σημείωσε στη νίκη (1-0) της Μπενφίκα επί της Φαμαλικάο, έφτασε τα 14 γκολ στην Primeira Liga (πρώτος σκόρερ) και τους 21 βαθμούς και ανέβηκε από 26η στην 19η θέση της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 34ος.

Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) σκοράροντας στην εκτός έδρας ευρεία νίκη (4-0) της Μπάγερν επί της Χαιντενχάιμ και ο Έρλονγκ Χάαλαντ, με δύο γκολ στην επιτυχία της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουέστ Χαμ (3-0), βρίσκονται με 19 γκολ και 38 βαθμούς, στην κορυφή.

Το βάθμο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)-με το 59ο γκολ του σε 59 αγώνες το 2025-, σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς με την Σεβίλη (2-0), με 18 γκολ και 36 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 11 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 38 (19 γκολ Χ 2) -. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 38 (19 γκολ Χ 2) 3. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 36 (18 γκολ Χ 2) 4. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1) 5. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5) 6. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5) 7. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5) 8. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5) 9. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1) 10. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5) 11. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)





ΑΠΕ-ΜΠΕ