Αποθέωση των Σέρβων σε Γιόβιτς: «Πήγε στην ΑΕΚ για να πάρει τον τίτλο με τον Νίκολιτς»

Ο Λούκα Γιόβιτς γνωρίζει την αποθέωση από τα ΜΜΕ της Σερβίας για τα όσα κάνει με την φανέλα της ΑΕΚ στο πρώτο μισό της σεζόν.

O Σέρβος που αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Μίλαν, μετρά μέχρι τώρα 11 τέρματα σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας συνολικά 1.630' λεπτά συμμετοχής.

Η αποθέωση των Σέρβων στον Γιόβιτς

Η «novosti», σημειώνει μεταξύ άλλων: «Ο Λούκα Γιόβιτς, έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Ήταν ο σκόρερ του 2-1 στο ματς με τον ΟΦΗ αλλά γνωρίζει ότι μπορεί να αποδώσει και ακόμα καλύτερα! Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι και να βοηθήσει την ομάδα που προπονεί ο Μάρκο Νίκολιτς να κατακτήσει τον τίτλο. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά προς το παρόν έχοντας έχει πετύχει 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής».

Από την πλευρά της, η ιστοσελίδα «glassrpske», επισημαίνει για τον Γιόβιτς και την μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ: «Από το χαμένο πέναλτι στον ήρωα της νίκης της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε μεγάλο θρίαμβο μετά από μια ανατροπή και έτσι βρέθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Λούκα Γιόβιτς έπαιξε αξιοσημείωτο ρόλο, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ με κεφαλιά», ενώ τέλος η «politika» γράφει: «Ο Λούκα Γιόβιτς “κυνηγήθηκε από κακή τύχη” αλλά τα κατάφερε. Ήταν αποφασισμένος να σκοράρει και τελικά το έκανε στο 68ο λεπτό πραγματοποιώντας έναν απίστευτο αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ. Του ακυρώθηκαν δυο γκολ, είχε ένα χαμένο πέναλτι αλλά έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ».

