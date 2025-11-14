Ένα βήμα από το όνειρο για Μοτνόρ και Σουρινάμ

O ποδοσφαιριστής του Άρη συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της εθνικής ομάδας για την καθοριστική αναμέτρηση με τη Γουατεμάλα.

Από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι το Μουντιάλ του 2026, το πρώτο με διευρυμένη μορφή θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ήταν ξεκάθαρο πως οι χώρες της CONCACAF θα έβρισκαν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία πρόκρισης.

Το Σουρινάμ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, επικρατώντας εντυπωσιακά 4-0 του Ελ Σαλβαδόρ και πιάνοντας τον Παναμά στην κορυφή του ομίλου. Μάλιστα, υπερέχει στη διαφορά τερμάτων (+5 έναντι +2), γεγονός που το φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο.

Έτσι, με μια πιθανή νίκη απέναντι στη βαθμολογικά αδιάφορη Γουατεμάλα (19/11), η ομάδα θα «σφραγίσει» το εισιτήριο για τις ΗΠΑ, με τον Μοτνόρ να ετοιμάζεται να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.