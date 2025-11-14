ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα βήμα από το όνειρο για Μοτνόρ και Σουρινάμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Ένα βήμα από το όνειρο για Μοτνόρ και Σουρινάμ

Το Σουρινάμ του Μοτνόρ κρατά πλέον στα χέρια του την ευκαιρία να γράψει ιστορία και να βρεθεί για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

O ποδοσφαιριστής του Άρη συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της εθνικής ομάδας για την καθοριστική αναμέτρηση με τη Γουατεμάλα.

Από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι το Μουντιάλ του 2026, το πρώτο με διευρυμένη μορφή θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ήταν ξεκάθαρο πως οι χώρες της CONCACAF θα έβρισκαν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία πρόκρισης.

Το Σουρινάμ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, επικρατώντας εντυπωσιακά 4-0 του Ελ Σαλβαδόρ και πιάνοντας τον Παναμά στην κορυφή του ομίλου. Μάλιστα, υπερέχει στη διαφορά τερμάτων (+5 έναντι +2), γεγονός που το φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο.

Έτσι, με μια πιθανή νίκη απέναντι στη βαθμολογικά αδιάφορη Γουατεμάλα (19/11), η ομάδα θα «σφραγίσει» το εισιτήριο για τις ΗΠΑ, με τον Μοτνόρ να ετοιμάζεται να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Κατηγορίες

ΑΡΗΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ζητάει την αναβολή του Βίρτους-Μακάμπι η ιταλική αστυνομία

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα βήμα από το όνειρο για Μοτνόρ και Σουρινάμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έχει κάθε λόγο να χαμογελά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κριστιάνο αποβλήθηκε και ξέσπασε με ειρωνείες και κλάψα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάριον Τζόουνς: Ήταν η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο, σήμερα δείχνει ανήμπορη να περπατήσει!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Πιερό πέτυχε το χρυσό γκολ και η Αϊτή είναι αγκαλιά με την πρόκριση

Ελλάδα

|

Category image

«Με σκυφτό κεφάλι, χειροκροτείς προς τον κόσμο και φεύγεις»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προκριματικά πράξη.... δεύτερη - Τα «φώτα» στη Βαρσοβία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η έδρα την κρατά στο... κόλπο, αν και «πληγώθηκε»

ΑΕΛ

|

Category image

Έφτασε τα 400 γκολ ο Μπαπέ – Ο νεότερος από την εποχή του Πελέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε Ολίμπια Μιλάνο - Ολυμπιακός & προκριματικά του Μουντιάλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το «Άνφιλντ» δεν θα φιλοξενήσει κανένα παιχνίδι του Euro 2028 - Ποιος είναι ο λόγος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέμπτη στροφή στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών και Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε το ΟΚ για την προβολή αγώνων της Premier League – Οι πέντε όροι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη