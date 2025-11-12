ΒΙΝΤΕΟ: Ζεστή υποδοχή για την επιστροφή του Κακόριν

Με αποθέωση και χαμόγελα υποδέχτηκαν στον Άρη τον Αλεξάντερ Κακόριν, ο οποίος επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στη Λεμεσό μετά τον τραυματισμό του.

Η ελαφρά ταξιαρχία δημοσίευσε βίντεο από τη συγκινητική στιγμή της επιστροφής του Ρώσου επιθετικού στα αποδυτήρια, με τους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο να τον αγκαλιάζουν και να του εύχονται ομαλή ανάρρωση και γρήγορη επάνοδο στη δράση.

Η εικόνα της υποδοχής αποτυπώνει τη δεμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα του Ρατσκόφ, με τον Κακόριν να αποτελεί αγαπητό πρόσωπο εντός των αποδυτηρίων και σημαντικό γρανάζι στην επιθετική λειτουργία των «πρασίνων».