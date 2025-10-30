ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

Την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά, ανακοίνωσε σήμερα (30/10) ο Παναθηναϊκός, με τον πρώτο να εντάσσεται στην ομάδα τον Γενάρη και τον δεύτερο το καλοκαίρι.

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο πλέον…

Για τη «διπλή» μεταγραφή των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από πλευράς Παναθηναϊκού ο λόγος, που ανακοινώθηκε σήμερα (30/10).

Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό κόστος της απόκτησης των δύο ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς «πακέτο» έφτασε κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ για το «τριφύλλι».

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μεν Τεττέη θα ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς το συμβόλαιο του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ολοκληρώνεται τον Δεκέμβρη.

Ενώ σε ό,τι αφορά στον Παντελίδη, εκείνος αναμένεται να φορέσει τα πράσινα από το καλοκαίρι και μετά, μένοντας ως δανεικός μέχρι τότε στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ο Τεττέη γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα και εφέτος με τη φανέλα της Κηφισιάς μετράει 6 γκολ σε 11 συμμετοχές. Συνολικά με την Κηφισιά, της οποίας είναι εκ των αρχηγών, έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια, σκοράροντας 47 φορές. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ και στα 19 του μετακινήθηκε στην Κηφισιά. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες δανεικός στον Παναιτωλικό.

Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, Παύλος Παντελίδης έχει ήδη τέσσερα γκολ σε 8 συμμετοχές εφέτος με την Κηφισιά. Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και στα 18 του πήγε στη Θύελλα Ραφήνας, ομάδα τρίτης κατηγορίας τότε. Η Κηφισιά τον απέκτησε το 2023 και άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να μείνει, όντας μάλιστα σκόρερ του «χρυσού» γκολ κόντρα στην Καλαμάτα που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο στη Super League».

 

sportfm.gr

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο Orange Shop οι Ντάλσιο και Νανού την ερχόμενη Κυριακή (2/11)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αμορίμ: «Δεν φοβάμαι καθόλου μήπως χάσω τη δουλειά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης της εβδομάδας ο Οζντόεφ!

Ελλάδα

|

Category image

Πρώτη φορά φέτος για τον Οτσόα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός ο Ντουέ περίπου για ένα μήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα χρωστάει ακόμα για τον Ραφίνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Την έσωσε σε καθοριστικά σημεία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανανεώθηκε η κράτηση του… κατάδικου - Συνεννοούνταν με βιντεοκλήσεις από τις Κεντρικές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

Απόψεις

|

Category image

Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βινίσιους ζήτησε τελικά συγνώμη και από τον Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Γκολντάρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κωνσταντίνου: «Αν θέλουμε να ρεφάρουμε πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις τελευταίες θέσεις του Fair Play της UEFA η Κύπρος λόγω συμπεριφοράς οπαδών!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη