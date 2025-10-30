Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο πλέον…

Για τη «διπλή» μεταγραφή των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από πλευράς Παναθηναϊκού ο λόγος, που ανακοινώθηκε σήμερα (30/10).

Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό κόστος της απόκτησης των δύο ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς «πακέτο» έφτασε κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ για το «τριφύλλι».

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μεν Τεττέη θα ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς το συμβόλαιο του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ολοκληρώνεται τον Δεκέμβρη.

Ενώ σε ό,τι αφορά στον Παντελίδη, εκείνος αναμένεται να φορέσει τα πράσινα από το καλοκαίρι και μετά, μένοντας ως δανεικός μέχρι τότε στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ο Τεττέη γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα και εφέτος με τη φανέλα της Κηφισιάς μετράει 6 γκολ σε 11 συμμετοχές. Συνολικά με την Κηφισιά, της οποίας είναι εκ των αρχηγών, έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια, σκοράροντας 47 φορές. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ και στα 19 του μετακινήθηκε στην Κηφισιά. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες δανεικός στον Παναιτωλικό.

Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, Παύλος Παντελίδης έχει ήδη τέσσερα γκολ σε 8 συμμετοχές εφέτος με την Κηφισιά. Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και στα 18 του πήγε στη Θύελλα Ραφήνας, ομάδα τρίτης κατηγορίας τότε. Η Κηφισιά τον απέκτησε το 2023 και άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να μείνει, όντας μάλιστα σκόρερ του «χρυσού» γκολ κόντρα στην Καλαμάτα που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο στη Super League».

sportfm.gr