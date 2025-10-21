ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σάβιν: «Η Πάφος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν της Κύπρου – Αλλά η Καϊράτ δεν θα χάσει»

Σάβιν: «Η Πάφος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν της Κύπρου – Αλλά η Καϊράτ δεν θα χάσει»

Ο Πρόεδρος της Freedom24 Krasava ΕΝΥ, Γεβγκένι Σάβιν, μίλησε στην ιστοσελίδα BorodAbata.kz και αναφέρθηκε στον αγώνα της Καϊράτ με την Πάφο FC, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς την κυπριακή ομάδα, αλλά και την πίστη του ότι η Καϊράτ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.

«Η Πάφος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν της Κύπρου. Ξεχωρίζουν για τις επενδύσεις τους, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο μάρκετινγκ. Έχουν κάποιους εξαιρετικούς Βραζιλιάνους παίκτες, μεταξύ αυτών και τον Νταβίντ Λουίζ. Είναι μια πολύ δυνατή και ισορροπημένη ομάδα – απλώς κοιτάξτε πώς νίκησαν τη Ντιναμό Κιέβου με τόση αυτοπεποίθηση».

Ωστόσο, δεν έκρυψε την πίστη του ότι η Καϊράτ Αλμάτι, παρά το φαβορί της αναμέτρησης, μπορεί να σταθεί στο ύψος της:

«Η Καϊράτ παίζει στην έδρα της, μπροστά σε πολύ κόσμο. Υπάρχει θετικό κλίμα μετά την κλήρωση και αυτό μπορεί να μετρήσει. Όσο δυνατή κι αν είναι η Πάφος, η Καϊράτ είναι ικανή να την νικήσει ή τουλάχιστον να μην χάσει. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου».

Οι δηλώσεις του Ρώσου παράγοντα έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς χαρακτηρίζουν την Πάφο «πολυεθνική υπερδύναμη» στα πρότυπα ευρωπαϊκών γιγάντων, ενισχύοντας τη φήμη της ομάδας ως το νέο μεγάλο project του κυπριακού ποδοσφαίρου.

