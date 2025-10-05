ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;»: Στα... μαχαίρια οι οδηγοί της McLaren στο GP της Σιγκαπούρης!

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι είχαν μια επαφή στην εκκίνηση του GP Σιγκαπούρης, με τον Αυστραλό πιλότο της McLaren να διαμαρτύρεται έντονα στην ομάδα για τον ομόσταβλό του!

Ένταση με το... καλημέρα του GP Σιγκαπούρης στις τάξεις της McLaren!

Και ενώ απόψε η βρετανική ομάδα θα «κλειδώσει» τον τίτλο των κατασκευαστών, εντός πίστας το κλίμα στράβωσε από νωρίς, όταν κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του αγώνα στη Μαρίνα Μπέι, οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι είχαν μια επαφή.

Ένα συμβάν που επέτρεψε στον Νόρις να ανέβει στην 3η θέση, αφήνοντας τον ομόσταβλό του στην 4η και ενώ ξεκίνησε από τη δεύτερη θέση του grid.

«Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;», ανέφερε στο team radio ο Αυστραλός πιλότος της McLaren, τονίζοντας λίγο αργότερα πως δεν είναι καθόλου δίκαιο που οι αγωνοδίκες πήραν την απόφαση να μην ερευνήσουν το εν λόγω περιστατικό!

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

