Λίβερπουλ: Τιμωρία δύο εβδομάδων στον Εκιτικέ για την «ανόητη» κόκκινη που δέχθηκε στο Λιγκ Καπ!

Δημοσιευτηκε:

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ αναμένεται να τιμωρήσει τον Ούγκο Εκιτικέ με αποκλεισμό δύο εβδομάδων από τα παιχνίδια της, μετά την «ανόητη» κόκκινη που δέχθηκε στο ματς του Λιγκ Καπ.

Το βράδυ της Τρίτης (23/09) η Λίβερπουλ πανηγύρισε την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας μετά τη νίκη 2-1 επί της Σαουθάμπτον στο Άνφιλντ.

Ο Ούγκο Εκιτικέ από... ωραίος έγινε μοιραίος για τους «reds», καθώς, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του στο νικητήριο γκολ, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αφού έβγαλε τη φανέλα του.

«Ήταν αχρείαστο και ανόητο. Η πρώτη κάρτα ήταν ήδη περιττή. Πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Αν σκοράρεις στον τελικό του Champions League στο 87ο λεπτό, ίσως να το καταλάβω. Αλλά είμαι παλιομοδίτης. Αν είχα πετύχει τέτοιο γκολ, θα πήγαινα στον Φεντερίκο Κιέζα και θα του έλεγα: ''Αυτό το γκολ είναι δικό σου''», δήλωσε ο Άρνε Σλοτς, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την «ανόητη» ενέργεια του Γάλλου επιθετικού.

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στο Νησί, η Λίβερπουλ φέρεται να πήρε την απόφαση να τιμωρήσει τον νεαρό στράικερ με αποκλεισμό από τους αγώνες για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ως παραδειγματισμό με στόχο στο μέλλον να μην υπάρξουν άλλες απερίσκεπτες ενέργειες από πλευράς του, ή, από κάποιον συμπαίκτη του.

