Κύπριοι ρεφ σε όλα τα ματς- Ξένοι στο VAR για τα ντέρμπι σε ΓΣΠ και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Δημοσιευτηκε:

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητικούς ορισμούς για την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan

Σε όλους τους αγώνες της αγωνιστικής, οι πρώτοι διαιτητές είναι Κύπριοι. Ωστόσο, στα δύο μεγάλα ντέρμπι της Κυριακής (28/09), ΑΠΟΕΛ – Απόλλων και Ανόρθωση – Ομόνοια (αμφότερα στις 19:00), στο VAR θα βρίσκονται ξένοι διαιτητές.

Εκτός ορισμών Θεουλή και Σολωμού

Αξιοσημείωτο είναι ότι Χρυσοβαλάντης Θεουλή και Δημήτρης Σολωμού δεν συμπεριλήφθηκαν στους ορισμούς της 5ης αγωνιστικής. Οι δύο διαιτητές τιμωρήθηκαν για τις αποφάσεις τους στον αγώνα Απόλλων – ΕΝΠ της προηγούμενης εβδομάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο, 27.09.2025 / 19:00

ΠΑΦΟΣ FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής:  Τσαγγάρης Μάριος

Σάββατο, 27.09.2025 / 19:00

FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y - ΑΕΚ Λάρνακας  

Στάδιο: «Αμμόχωστος Επιστροφή»        

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Σάββατο, 27.09.2025 / 19:00

ΑΕΛ Λεμεσού - ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας

Στάδιο: Αλφαμέγα          

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Κυριακή, 28.09.2025 / 19:00

ΕΝ Παραλιμνίου - ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»             

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 28.09.2025 / 19:00

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ       

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Da Silva Andre Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Κυριακή, 28.09.2025 / 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου - ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»        

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Oliveira Melo Fabio

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Σκαπούλης Χαράλαμπος

 

Διαβαστε ακομη