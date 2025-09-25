Έφτασε η στιγμή για οριστικό ξεκαθάρισμα

Σε κάποιο άλλο μέτωπο όμως ο κόσμος ανησυχεί. Και αυτό αφορά τη συμφωνία με τη F8, με εκπροσώπους της εταιρείας να αναμένονται σήμερα στην Κύπρο. Είναι αντιληπτό πως παρατηρείται καθυστέρηση, κάτι που επισημάνθηκε με τοποθέτηση της F8 και η ανησυχία αφορά το γεγονός αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία και αν ναι, ποια θα είναι η συμφωνία και σε ποιων τα χέρια θα περάσει το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ.

Η F8 είχε κάνει λόγο για «ορισμένα εμπόδια» που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας μεταξύ των δύο χωρών καθώς και άλλων ζητημάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση. Aναμένεται να γίνουν οι επαφές με τον Πρόδρομο Πετρίδη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι ένα μέτωπο πάντως που όσο παραμένει ανοικτό, φέρνει αναστάτωση.

Το ερωτηματικό στον άσο

Όσον αφορά τον αγωνιστικό τομέα και το ντέρμπι της Κυριακής (19:00) με τον Απόλλωνα, ο Πάμπλο Γκαρσία αναμένεται να χρησιμοποιήσει τους δέκα παίκτες που επέλεξε κόντρα στoν Ακρίτα, με τη μόνη θέση που είναι ανοικτή να είναι αυτή του τερματοφύλακα. Ποιος θα βρίσκεται λοιπόν κάτω από τα δοκάρια; Ο ενθουσιώδης Περέιρα που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Πάφο ή ο έμπειρος Μπέλετς, που μετά από μήνες συνεχούς παρουσίας έμεινε στον πάγκο; Ο Γκαρσία είναι απρόβλεπτος προπονητής και κάνεις δεν γνωρίζεις ποια θα είναι η απόφασή του.