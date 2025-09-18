Μπροστάρης ο Χειλιμήτρης με 10.911€

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντική εισφορά από τον Αντώνη Χειλιμήτρη στην εκστρατεία της Ανόρθωσης – Πλησιάζουν τις 35 χιλιάδες οι συνολικές συνεισφορές

Την πιο γενναιόδωρη προσφορά μέχρι στιγμής στην οικονομική εκστρατεία της Ανόρθωσης πραγματοποίησε το μέλος της διοίκησης, Αντώνης Χειλιμήτρης, καταθέτοντας το ποσό των 10.911 ευρώ.

Με τη συνεισφορά αυτή, το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί αγγίζει πλέον τις 35.000 ευρώ, ενώ και άλλα μέλη της οικογένειας Χειλιμήτρη στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια, προσφέροντας επίσης χρηματικά ποσά.

