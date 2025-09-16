Τέτοια χαμόγελα, είχαμε καιρό να δούμε...

Το συγκρότημα του Αυγουστή πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην Πάφο, με τον Γκαϊτάν Βάισμπεκ να σκοράρει το μοναδικό γκολ που χάρισε το πολύτιμο τρίποντο στους γαλάζιους της Λεμεσού.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο σκόρερ πανηγύρισε μαζί με τον Μπράντο Τόμας σε μια πανηγυρική φωτογραφία που αποτυπώνει την ανακούφιση και την επιστροφή της αισιοδοξίας στην ομάδα.

Μετά από έναν μήνα γεμάτο πίεση, τα χαμόγελα επέστρεψαν...