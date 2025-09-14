Ο Χέσκι... απόλαυσε Απόλλωνα στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Στο «Στέλιος Κυριακίδης» βρέθηκε ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός Εμίλ Χέσκι, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τη νίκη του Απόλλωνα επί της Πάφου, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο του συλλόγου Νίκο Κίρζη και τον αντιπρόεδρο Φάνο Κιννή.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για τη νίκη της ομάδας, την οποία παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ η παρουσία του στη κερκίδα δείχνει πως η συνεργασία του με τον Απόλλωνα είναι πιο κοντά από ποτέ!

Α.Β.