Καμπάνα σε Θεουλή και Αντωνίου ελέω... Δασάκι από Νταμάτο

Εκτός ορισμών από τα ματς της 3ης αγωνιστικής

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο δεν άφησε ατιμώρητο το λάθος στο Δασάκι, στο ματς του Εθνικού με την Ομόνοια.

Ο βαρίστας Μενέλαος Αντωνίου δεν κάλεσε τον ρεφ Θεουλή να δει τη φάση για επικίνδυνο παίξιμο του Οφόρι στον Ντιουνκού, απόφαση που εξέπληξε πολλούς.

Αυτή η φάση λοιπόν στο 38ο λεπτό, έφερε και το "κοψιμο" των δύο ρεφ από τους ορισμούς της 3ης αγωνιστικής.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο δείχνει λοιπόν διάθεση να... κόβει κεφάλια. Για να δούμε όμως αν αυτό το δούμε και στη συνέχεια του μαραθωνίου. 

 

X.X.

 

 

