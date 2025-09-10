ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φουλ αντίδραση Πραστίτη για τα ποσά και όσα ακούστηκαν για Κετσπάγια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φουλ αντίδραση Πραστίτη για τα ποσά και όσα ακούστηκαν για Κετσπάγια

Ενοχλημένοι είναι στην Ανόρθωση για τα σχόλια που ακούστηκαν για τον Τιμούρ Κετσπάγια, με τον πρόεδρο της «Κυρίας» να είναι έντονος στις τοποθετήσεις του στην παρουσίαση του Γεωργιανού τεχνικού.

«Ακούσαμε πολλά κουτσομπολιά. Ακούσαμε ότι ο Τιμούρ δεν θα έρθει γιατί υπάρχει Τεχνικός Διευθυντής, ότι ήρθε επειδή πήρε διαβεβαιώσεις από εξωδιοικητικούς, ότι ζήτησε μεγάλα ποσά. Να κλείσουν το στόμα τους αυτοί και να έρθουν κοντά. Τα κακοπροαίρετα σχόλια μόνο κακό κάνουν και δεν εξυπηρετούν κανέναν», ήταν η σχετική τοποθέτηση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη