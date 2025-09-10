Φουλ αντίδραση Πραστίτη για τα ποσά και όσα ακούστηκαν για Κετσπάγια

Ενοχλημένοι είναι στην Ανόρθωση για τα σχόλια που ακούστηκαν για τον Τιμούρ Κετσπάγια, με τον πρόεδρο της «Κυρίας» να είναι έντονος στις τοποθετήσεις του στην παρουσίαση του Γεωργιανού τεχνικού.

«Ακούσαμε πολλά κουτσομπολιά. Ακούσαμε ότι ο Τιμούρ δεν θα έρθει γιατί υπάρχει Τεχνικός Διευθυντής, ότι ήρθε επειδή πήρε διαβεβαιώσεις από εξωδιοικητικούς, ότι ζήτησε μεγάλα ποσά. Να κλείσουν το στόμα τους αυτοί και να έρθουν κοντά. Τα κακοπροαίρετα σχόλια μόνο κακό κάνουν και δεν εξυπηρετούν κανέναν», ήταν η σχετική τοποθέτηση.