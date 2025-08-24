Άλλα περίμεναν με τα διαρκείας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονος είναι ο προβληματισμός στα σωματεία αφού βλέπουν την κίνηση στα εισιτήρια διαρκείας να είναι πολύ πίσω από αυτά που υπολόγιζαν και ασφαλώς μπήκε πολύ πιο λίγο ρευστό. Με το καλημέρα, τα περισσότερα έχουν βγει εκτός… προϋπολογισμού και ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους να καλύψουν τη χασούρα.

Τα περισσότερα ρίχνουν την «ευθύνη» στον νέο τρόπο εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν αρκετοί ώστε να την εκδώσουν. Υπάρχει η μερίδα του κόσμου που περίμενε μεταγραφικές υπερβάσεις αλλά δεν είδε και λειτουργεί κάπως «εκδικητικά». Είναι ωστόσο και αυτοί που έχουν οικονομική στενότητα και, παρ' όλο που θέλουν, δεν έχουν το… κονδύλι.

Γενικά υπάρχει μείωση σε όλες σχεδόν τις ομάδες σε σχέση με άλλες σεζόν.

