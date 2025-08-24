Παναθηναίκός: Ανακοινώθηκε ο παικταράς!

Το σίριαλ Ρενάτο Σάντσες έλαβε και επίσημα τέλος, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα τον Πορτογάλο χαφ, με μονοετή δανεισμό από τη Παρί Σεν Ζερμέν.

Η μετακίνηση του στο «τριφύλλι» είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, όμως πλέον ο Πορτογάλος είναι και επίσημα μέλος του «πράσινου» ρόστερ, με τον 28χρονο χαφ να γυρίζει και πάλι στην αγκαλιά του… δημιουργού του.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία 18 χρονών, ο Σάντσες τα έκανε υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια και πλέον μία 10ετία μετά οι δυο τους θα συνεργαστούν ξανά.

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Πορτογάλο να παίζει PlayStation, με τον ίδιο να σκοράρει εντός αλλά και εκτός τηλεόρασης, πανηγυρίζοντας με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.