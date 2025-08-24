ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναίκός: Ανακοινώθηκε ο παικταράς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναίκός: Ανακοινώθηκε ο παικταράς!

Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι ο Ρενάτο Σάντσες, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν τον δανεισμό του παίκτη μέσω… PlayStation.

Το σίριαλ Ρενάτο Σάντσες έλαβε και επίσημα τέλος, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα τον Πορτογάλο χαφ, με μονοετή δανεισμό από τη Παρί Σεν Ζερμέν.

Η μετακίνηση του στο «τριφύλλι» είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, όμως πλέον ο Πορτογάλος είναι και επίσημα μέλος του «πράσινου» ρόστερ, με τον 28χρονο χαφ να γυρίζει και πάλι στην αγκαλιά του… δημιουργού του.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία 18 χρονών, ο Σάντσες τα έκανε υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια και πλέον μία 10ετία μετά οι δυο τους θα συνεργαστούν ξανά.

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Πορτογάλο να παίζει PlayStation, με τον ίδιο να σκοράρει εντός αλλά και εκτός τηλεόρασης, πανηγυρίζοντας με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντίδραση ΚΟΑ για τους κρατούμενους στα κατεχόμενα – Στήριξη στον Κεραυνό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διάλογο θέλει, απλά τα πράγματα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Νγκουέν στη λίστα της Ομόνοιας – Έτοιμος για πράσινο come back;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλα περίμεναν με τα διαρκείας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρομάνο: «Η απόφαση έχει παρθεί: Ο Γιαζίτσι παραμένει στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πείθονται πιο εύκολα παρά τα... θεματάκια μας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναίκός: Ανακοινώθηκε ο παικταράς!

Ελλάδα

|

Category image

Το προπονητικό τιμ της Εθνικής Κύπρου στην ιστορική συμμετοχή στο FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ρεκόρ όλων των εποχών: Συλλεκτική κάρτα Τζόρνταν–Μπράιαντ πουλήθηκε για 12,9 εκατομμύρια δολάρια

NBA

|

Category image

Η σωστή οικονομική λειτουργία των συλλόγων

Απόψεις

|

Category image

«Μισός αιώνας παντοκρατορίας στο φιλέ»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λαμένς στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αφήνει τίποτε στην τύχη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Τι περιμένει τους VIP στο FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο

Κύπρος

|

Category image

Δύο χρόνια, έξι αγώνες χωρίς να χάσει ο Άρης από τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη