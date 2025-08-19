Σαρφό: Τέλος (πιθανότατα) ο παικταράς

Δυστυχώς, για τον Κίνγκσλεϊ Σαρφό η καριέρα του στην Κύπρο φθάνει, όπως φαίνεται, στο τέλος της. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, παρότι συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Freedom 24 Ένωση Νέων Ύψωνα, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί τη νέα χρονιά.

Θυμίζουμε ότι ο Γκανέζος άσος πριν από δύο περίπου εβδομάδες αφίχθηκε στην Κύπρο, αλλά δεν του επιτράπει η είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού η χώρα μας βρίσκεται στη διαδικασία ένταξης στη ζώνη Σένγκεν.

Η αλήθεια είναι ότι ο 30χρονος άσος μας χάρισε μοναδικές στιγμές αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό και ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με πολλή ποιότητα που αναμφισβήτητα άφησε το στίγμα του στο κυπριακό ποδόσφαιρο.