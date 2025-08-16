Με κυπριακή ταυτότητα στο όνειρο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ
Δημοσιευτηκε:
Παρά τα όσα έχουν κατά καιρούς ακουστεί για την Πάφος FC και τη «δήθεν» απουσία Κυπρίων από το ρόστερ της, η πραγματικότητα διαψεύδει τα στερεότυπα.
Η ομάδα της Πάφου, σε μια από τις πιο ιστορικές στιγμές της ιστορία της, βρίσκεται μια ανάσα από τους ομίλους του Champions League. Και το πιο σημαντικό; Το πετυχαίνει με Κύπριους ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα της.
Ο Νεόφυτος Μιχαήλ και ο Κώστας Πηλέας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φετινής επιτυχίας, δείχνοντας με την απόδοσή τους ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής έχει θέση στο υψηλότερο επίπεδο.