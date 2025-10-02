Ντόρτμουντ: Συμφώνησε το νέο συμβόλαιο με τον Αντεγέμι

Η Ντόρτμουντ συμφώνησε με τον Καρίμ Αντεγέμι και το επόμενο διάστημα θ' ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο 23χρονος Γερμανός διεθνής επιθετικός ολοκληρώνει σύντομα τις επαφές με τη διοίκηση της ομάδας για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για τρία ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030, σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild».

Ο Αντεγέμι ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή σεζόν, με τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε 11 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις και η διοίκηση της Μπορούσια θα τον επιβραβεύσει με την υπογραφή του νέου συμβολαίου, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα τρία στα πέντε εκατ. ευρώ.