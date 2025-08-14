«Κουτσουρεμένη» πρώτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan

Με δεδομένη την έγκριση του αιτήματος της Πάφου για αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με την Ένωση, λόγω της συμμετοχής της στα πλέι οφ του Champions League, θα υπάρχει σίγουρα ένα μείον παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, που ειναι προγραμματισμένη για το μεθεπόμενο σαββατοκύριακο.

Την ίδια πρόθεση για ανάλογο αίτημα εξέφρασε και η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ομόνοια στην πρεμιέρα. Έτσι πιθανότητα, δύο αγώνες δεν θα γίνουν την πρώτη αγωνιστική.

Τώρα, αν ο Άρης κάνει το θαύμα του και προκριθεί σε βάρος της ΑΕΚ στην Αθήνα, τότε θα πάμε για τριπλή αναβολή! Ίδωμεν...