Λίγο μετά την κόκκινη του ΑΠΟΕΛ, κόκκινη και η Ομόνοια Αραδίππου

Μετά την κόκκινη του ΑΠΟΕΛ στο 1' (διαβάστε ΕΔΩ), κόκκινη δέχθηκε και η Ομόνοια Αραδίππου στο 36'.

Την άγουσα για τα αποδυτήρια πήρε ο Ντε Μάρκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Είχε πάρει την πρώτη στο 26' για φάουλ στο Ντάλσιο, ενώ η δεύτερη ήρθε δέκα λεπτά αργότερα για μαρκάρισμα στον Μαρκίνιος λίγο έξω από την περιοχή.

Από την εκτέλεση του φάουλ ο Σταφυλίδης βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.