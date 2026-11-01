Λίγο μετά την κόκκινη του ΑΠΟΕΛ, κόκκινη και η Ομόνοια Αραδίππου
ΓΗΠΕΔΟ
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Με δέκα παίκτες και η Ομόνοια Αραδίππου, μετά τον ΑΠΟΕΛ
Μετά την κόκκινη του ΑΠΟΕΛ στο 1' (διαβάστε ΕΔΩ), κόκκινη δέχθηκε και η Ομόνοια Αραδίππου στο 36'.
Την άγουσα για τα αποδυτήρια πήρε ο Ντε Μάρκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Είχε πάρει την πρώτη στο 26' για φάουλ στο Ντάλσιο, ενώ η δεύτερη ήρθε δέκα λεπτά αργότερα για μαρκάρισμα στον Μαρκίνιος λίγο έξω από την περιοχή.
Από την εκτέλεση του φάουλ ο Σταφυλίδης βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.