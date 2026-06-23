Με υπογραφή Χάαλαντ η Νορβηγία λύγισε τη Σενεγάλη και προκρίθηκε στους «32»

Η Νορβηγία έγινε η δεύτερη ομάδα του 9ου ομίλου μετά τη Γαλλία που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Στόλε Σολμπάκεν επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης στο «MetLife Stadium», έκανε το δύο στα δύο στη διοργάνωση, έφτασε τους έξι βαθμούς και πλέον στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι με τους «τρικολόρ», από το οποίο θα προκύψει η πρωτοπόρος του γκρουπ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα, έφτασε τα τέσσερα στη διοργάνωση και συνέχισε να βρίσκεται σε απόσταση βολής από τους Μέσι και Εμπαπέ στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Το ματς:

Η Νορβηγία μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στα πρώτα λεπτά δημιούργησε πίεση στην αντίπαλη εστία, κερδίζοντας διαδοχικά κόρνερ, με τον Μεντί να κρατά όρθια τη Σενεγάλη. Οι Αφρικανοί ισορρόπησαν σταδιακά το παιχνίδι και απείλησαν στο 28', όταν ο Τζάκσον βρέθηκε σε καλή θέση μετά από συνεργασία με τον Μανέ, όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Το παιχνίδι έμοιαζε να οδηγείται χωρίς σκορ στα αποδυτήρια, όμως στο 43' η Νορβηγία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Κουλιμπαλί καθυστέρησε να απομακρύνει, η μπάλα παρέμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Πέντερσεν, που είχε περάσει στο ματς από το 13ο λεπτό αντί του τραυματία Ρίερσον, εκτέλεσε από κοντά για το 1-0, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα.Οι Σκανδιναβοί μπήκαν με ορμή στο δεύτερο ημίχρονο και μόλις στο 48' διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Όντεγκααρντ κουβάλησε την μπάλα στο ανοικτό γήπεδο και πέρασε την κατάλληλη στιγμή στον Χάαλαντ, ο οποίος με χαρακτηριστική ψυχραιμία νίκησε τον Μεντί για το 2-0.

Η Σενεγάλη, ωστόσο, δεν κατέρρευσε. Στο 53' ο Μανέ συμμετείχε στην ανάπτυξη της φάσης, η μπάλα έφτασε στον Ισμαΐλα Σαρ και ο εξτρέμ της Κρίσταλ Πάλας, παρότι έχασε την ισορροπία του, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νίλαντ, μειώνοντας σε 2-1.

Η απάντηση της Νορβηγίας ήταν άμεση και ήρθε ξανά από τον μεγάλο της αστέρα. Στο 58', μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Πάτρικ Μπεργκ επανέφερε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και ο Χάαλαντ, με τελείωμα που βρήκε στο κάτω μέρος του οριζόντιου δοκαριού πριν καταλήξει στα δίχτυα, έκανε το 3-1 και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Οι «Λέοντες της Τεράνγκα» πίεσαν μέχρι το φινάλε και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σαρ βρήκε ξανά δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2. Το γκολ, όμως, ήρθε πολύ αργά για να αλλάξει τις ισορροπίες, με τη Νορβηγία να πανηγυρίζει μία νίκη που τη στέλνει και μαθηματικά στα νοκ άουτ και τη φέρνει απέναντι στη Γαλλία σε μία μάχη για την κορυφή του ομίλου.

Οι ενδεκάδες:

Νορβηγία: Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Χέγκεμ (84' Οστιγκάρντ), Μπέργκε, Όντεγκααρντ, Όρσνες (46' Μπεργκ), Σόρλοθ (84' Μπομπ), Νούσα (73' Σέλντερουπ), Ριέρσον (12' Πέντερσεν), Χάαλαντ.

Σενεγάλη: Μεντί (62' Ντιαό), Κουλιμπαλί (72' Παπέ Σαρ), Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ (54' Γιάκομπς), Π. Γκεΐγ (54' Μπαγιέ), Καμαρά (63' Σις), Γκεΐγ, Μανέ, Τζάκσον, Σαρ.

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