Προπονητής-έκπληξη αναλαμβάνει τη Λεβερκούζεν!

Τον αντικαταστάτη του Κάσπερ Χιούλμαντ βρήκε η Λεβερκούζεν και η επιλογή ασφαλώς και προκαλεί έκπληξη.

Παρότι είχαν παίξει αρκετά ονόματα για τον πάγκο της Μπάγερ, τα γερμανικά Μέσα αναπαράγουν αυτή την ώρα πως υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Κάρλες Μαρτίνες. Πρόκειται για τον 42χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος την τελευταία τριετία βρισκόταν στην Τουλούζ και μένει πλέον ελεύθερος.

Ταιριάζει στα πλάνα των Γερμανών καθώς οι ομάδες του παίζουν με τριάδα στην άμυνα (3-4-3), ενώ ουσιαστικά στην Τουλούζ βρέθηκε για παρθενική φορά ως πρώτος προπονητής. Στην τριετία του στον γαλλικό σύλλογο έγραψε 120 ματς με 44 νίκες, 30 ισοπαλίες και 46 ήττες, έχοντας 182 γκολ υπέρ και 184 κατά.

Έχει υπάρξει βοηθός του Φιλίπ Μοντανιέ, ενώ νωρίτερα πέρασε κυρίως από ομάδες νέων και από συλλόγους όπως η Αλ Ραγιάν, η Μπαρτσελόνα, η Εσπανιόλ αλλά και η εθνική νέων του Κουβέιτ.

sport-fm.gr