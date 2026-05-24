Η μάχη που δίνει το διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ δεν έχει… προηγούμενο. Οι παλιές «αμαρτίες» έχουν πνίξει την ομάδα της πρωτεύουσας στο οικονομικό, γι’ αυτό και η προσπάθεια δεν σταματά ούτε μέρα. Οι προσφυγές, οι ποινές, ο «εξορισμός» της ακαδημίας από τις εγκαταστάσεις που προπονείτο, και το ερχόμενο καλοκαίρι που αναμένεται με πολλά ερωτηματικό, συνθέτουν ένα αμφίρροπο σκηνικό. Η διοίκηση βλέπει πως επιλύει ένα πρόβλημα και εμφανίζονται άλλα δύο, σαν… Λερναία Ύδρα και το «πότε θα τελειώσει ο γολγοθάς;» δεν έχει απάντηση. Κι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα!

Α.Κ