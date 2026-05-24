Ένα εντυπωσιακό photo finish!

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφορία μοιράστηκε μαζί μας ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών όσον αφορά την ανάδειξη του «The Best Player by Unicars», λύνοντας την απορία για το ποσοστό με το οποίο επικράτησε ο Γουίλι Σεμέδο. Στη σχετική ψηφοφορία των ποδοσφαιριστών, ο 32χρονος εξτρέμ της Ομόνοιας συγκέντρωσε 83%, έναντι 80% του συμπαίκτη του Ράιαν Μαέ!

Μιλάμε για μια οριακή διαφορά που αποτυπώνει την άτυπη κόντρα των δύο ποδοσφαιριστών για την κορυφή! Με τον Σεμέδο να εντυπωσιάζει μέχρι περίπου τα μέσα του πρωταθλήματος και τον Μαέ να παίρνει ακολούθως τη σκυτάλη, οι δυο τους αποτέλεσαν τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σεζόν. Σε μια τέτοια περίπτωση, όποιος κι αν αναδεικνυόταν κορυφαίος θα το άξιζε εξίσου!

Α.