Δεύτερη συμμετοχή στην αποστολή μετά από καιρό για τον Ζάνο Σάββα

Ο 20χρονος πλέον επιθετικός της Τορίνο, είχε μετακομίσει στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2024 από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας με μεγάλες προσδοκίες.

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Τορίνο, ήρθε απέναντι στην Ελλάς Βερόνα και τη νίκη με 1-2 που συνοδεύτηκε με γκολ μάλιστα, ενώ είχε άλλη μία συμμετοχή ενάντια στην Αταλάντα, πριν έρθει ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός όμως δεν τα έβαλε κάτω και μετά την επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας το προηγούμενο παιχνίδι στην εκτός έδρας ήττα με 2-0 από την Ουντινέζε, επιδιώκει να επιστρέψει στα γήπεδα απόψε(8/5) απέναντι στην Σασουόλο.

Α. Π.